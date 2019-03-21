وفاة وإصابة 6 أشخاص بحادث ناقلة غاز افتراضي في رابغ (صور)

تواصل – رابغ:

تُوفي شخص وأُصيب ستة آخرون في تجربة وهمية نفذها الدفاع المدني بمحافظة رابغ، حيث اشتمل سيناريو الخطة الفرضية الشاملة لعمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء على حادث سير وهمي لناقلة غاز مسال بعد اصطدامها بعربة نقل باص 45 راكباً على طريق رابغ ينبع القديم في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وتستهدف التجربة الفرضية الوقوف على المعوقات التي قد تعيق التعامل مع الحوادث، والمعوقات التي قد تواجه الجهات المشاركة والمساندة لها في سرعة الاستجابة، والتعرف على جاهزية الشركة المعنية بصهاريج الغاز لأي طارئ لا قدر الله والوقوف على السلبيات ومعالجتها.

وشارك في تنفيذ الخطة الفرضية عدد من ضباط وأفراد مدني رابغ ومديرية المنطقة وفرق تدخل المواد الخطرة، وفرق من الهلال الأحمر والشؤون الصحية والدوريات الأمنية والمرور والكهرباء وبترو رابغ والهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة رابغ، العقيد طلال الجحدلي، على أهمية إقامة هذه التجارب الفرضية لما تحققه من فوائد كبيرة سواء لقطاع الدفاع المدني أو للجهات التي تطبق هذه التجربة، حيث تكتسب الخبرة والقدرة على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة كالحرائق وما شابهها، التي تستوجب التدخل السريع بكفاءة عالية بما يحقق الهدف في حفظ الأرواح والممتلكات.