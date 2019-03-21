أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون.. نريد البشر وليس الحجر (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

فصل طالب ابتدائي.. اعتدى بوحشية على زميله في مدرسة بالرياض

فصل طالب ابتدائي.. اعتدى بوحشية على زميله في مدرسة بالرياض

مكافحة المخدرات تطيح بخلية تهريب أثناء استلامهم مليون حبة مخدرة

مكافحة المخدرات تطيح بخلية تهريب أثناء استلامهم مليون حبة مخدرة

حساب المواطن يوضح نسبة الذكور والإناث المستفيدين من البرنامج

حساب المواطن يوضح نسبة الذكور والإناث المستفيدين من البرنامج

أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون.. نريد البشر وليس الحجر (فيديو)

أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون.. نريد البشر وليس الحجر (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أمير الرياض فيصل بن بندر؛ وهو يستفسر عن الموظفين أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج بقوله: “أريد أن أشاهد البشر وليس الحجر، أريد أن أعيش بوسطهم”.

وقال الأمير أثناء تفقده المبنى متوقفاً عند أحد المكاتب: “أنا لم أشاهد البشر؛ أريد مشاهدة البشر ليس الحجر.. لا لا ما يجوز، بالعكس أنا أعيش بوسطهم”.

ووجه أمير الرياض، سؤالاً لأحد المتواجدين: أين الموظفون؟ ليرد: “جزء منهم موجود الله يسلمك، وجزء مشى. فقال الأمير: “من المسؤول الذي أخرجهم؟ أريد معرفته.. من هو؟ أعطوني اسمه.. هذا لا يجوز”.

وفي نهاية اللقاء، قال مجيباً عن هذه الفلسفة الإدارية وأهمية تواجد الموظفين على مكاتبهم: المثل يقول: “تحدث حتى أراك”.

وختم أمير الرياض بقوله: “كنت أتمنى أن يكون الموظفون على مكاتبهم حتى أناقشهم في كثير من الأمور التي تفيد هذه المحافظة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمير الرياض يستقبل المجلس البلدي.. ويتسلم ملاحظات المواطنين والمجلس والمبادرات التطويرية

أمير الرياض يستقبل المجلس البلدي.. ويتسلم ملاحظات المواطنين والمجلس والمبادرات التطويرية

بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض

بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض

أمير الرياض يعتذر لطالب جامعي.. لهذا السبب (فيديو)

أمير الرياض يعتذر لطالب جامعي.. لهذا السبب (فيديو)

أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة «الثنيان»

أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة «الثنيان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“الغلوّ في الاستدامة”
مقالات

“الغلوّ في الاستدامة”

المزيد
عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>