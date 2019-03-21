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حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»
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تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الحرس الوطني، في بيان لها اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل، عن وجود وحدات سكنية خالية وغير مفعَّلة داخل المدن السكنية لوزارة الحرس الوطني.

وأوضحت الوزارة أنه بعد زيارة وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3 / 5 / 1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440ه، قامت بزيارة جميع المدن السكنية، واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة.

وأوصت بما يلي: “استحداث إدارة المدن السكنية تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية، وتوزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة، وكذلك تفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة”.

وأضاف البيان أنه: “بناءً على هذه التوصيات وجه وزير الحرس الوطني، بمحاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين، والتأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030″.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم رصد 417 فيلا سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات وزير الحرس الوطني تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل 77 فيلا وتجهيزها منها 61 في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي، في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.

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