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رؤساء البرلمانات بدول «التعاون الخليجي» يجتمعون في جدة الخميس

رؤساء البرلمانات بدول «التعاون الخليجي» يجتمعون في جدة الخميس
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تواصل – واس:

تستضيف المملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم الموافق 21 / 7 / 1440هـ أعمال الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في المملكة استجابة لطلب مجلس الشورى العماني باستضافة هذا الاجتماع في محافظة جدة.

ورفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – في تصريح صحفي – شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على موافقته – حفظه الله – على استضافة هذا الاجتماع على أرض المملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعم ورعاية العمل الخليجي المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي ويلبي طموحات شعوبها.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى تعزيز الأواصر الخليجية بما يعمق شعور التعاون والإخاء والانتماء، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من إطار واحـد يستهدف الوحـدة بين هـذه الدول، وذلك بالعمل الجاد على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والبرلمانية تعزيزاً لخطى التقارب وتتويجاً للتلاحم الاجتماعي بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد معالي رئيس مجلس الشورى أن الاجتماعات الدورية للمجالس التشريعية الخليجية تأتي استكمالاً للعديد من آليات التعاون ولتحقيق المزيد من الانجازات التي تلبي طموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين وافقوا على استحداث آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض عام 2006م .
وأشار إلى أن اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي منذ انطلاقها في 2007م قد أكسبت المجالس الخليجية حضوراً ملموساً على صعيد الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل أحد المهام للمجالس البرلمانية وباتت المشاركات الخليجية في العديد من التكتلات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية ذا صوت فاعل مما ينعكس على تنمية العلاقات الخليجية مع مختلف دول العالم .
وبين معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ أن الاجتماع سيناقش عدد من الموضوعات من أبرزها النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وآليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وينظر الاجتماع في تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ،مشيراً إلى الاجتماع سيناقش موضوع توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن لجنة التنسيق والعلاقات الخارجية ستعقد الثلاثاء القادم اجتماعاً في جدة تحضيراً للاجتماع الثاني عشر لرؤساء المجالس الخليجية .

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