«التقاعد»: تحويل خدمة «ضم الحكومي» من ورقية إلى إلكترونية

تواصل – الرياض:

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملاءها المشتركين العائدين للعمل لمدة لا تزيد على سنة، ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد وسبق تعويضهم عنها، التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة وطلب ضمها من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

وذكر مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله الباحوث أنه اعتباراً من ١ أبريل ٢٠١٩م سيتم الاستغناء الكلي عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأشار الباحوث إلى أنه تم توفير هذه الخدمة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة والتي سبق التعويض عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته ويتعين على المشترك التقدم من خلال الموقع الإلكتروني عبر خدمة “ضم الحكومي”، مرفقاً صورة من قرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.