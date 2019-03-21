النمر: 5 أعراض قد تكون علامة لـ«جلطة القلب»

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من 5 أعراض قد تكون من علامات جلطة القلب لا يجب إهمالها ويجب الاتصال بأقرب طوارئ أو إسعاف.

وبين أن تلك العلامات كالآتي:

ثقل شديد بين الثديين.

ألم شديد في الصدر والحلق والذراع.

ضيق تنفس شديد.

تعرق كثير.

دوخة/إغماء.