النمر: 5 أعراض قد تكون علامة لـ«جلطة القلب»

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من 5 أعراض قد تكون من علامات جلطة القلب لا يجب إهمالها ويجب الاتصال بأقرب طوارئ أو إسعاف.
وبين أن تلك العلامات كالآتي:
ثقل شديد بين الثديين.
ألم شديد في الصدر والحلق والذراع.
ضيق تنفس شديد.
تعرق كثير.
دوخة/إغماء.
خمسٌ(قد) تكون من علامات جلطة القلب فلا تُهْمِلها…أقرب طوارئ/اتصل بالإسعاف:
ثقل شديد بين الثديين
ألم شديد في الصدر/الحلق/الذراع
ضيق تنفس شديد
تعرق كثير
دوخة/إغماء
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)March 21, 2019