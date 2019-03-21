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أمير الرياض يستقبل المجلس البلدي.. ويتسلم ملاحظات المواطنين والمجلس والمبادرات التطويرية

أمير الرياض يستقبل المجلس البلدي.. ويتسلم ملاحظات المواطنين والمجلس والمبادرات التطويرية
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مجلس سموه بقصر الحكم اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير الرياض بالحضور، وأشار إلى أهمية دور المجلس البلدي وما يقوم به من مهام عديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ثم قدم رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي شكره وتقديره لسمو أمير الرياض على إتاحة الفرصة لإطلاع سموه على أعمال المجلس البلدي وتطلعاته المستقبلية بتسليم عدد من إصدارات المجلس أبرزها التقرير الختامي لعام 2018، والخطة التشغيلية لعام 2019.

وبعد ذلك، استمع الأمير فيصل بن بندر في القاعة الرئيسة إلى عرض تقديمي من رئيس المجلس خالد العريدي عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة، بالإضافة إلى النشاطات المتمحورة حول إبراز دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، مع استعراض للمبادرات التطويرية المقترحة كتحسين بوابات الرياض ومداخلها، وتطوير شارع الثمامة، وتشجير المنشآت ومشاركة القطاع الخاص بإنشاء الحدائق العامة. إضافة إلى تسليم تقرير خاص حول ملاحظات المواطنين والمجلس على الخدمات البلدية.

وأعقب العرض كلمة توجيهية من سمو أمير المنطقة أكد فيها أن مدينة الرياض تزدهي بالمشاريع الكبرى التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، وتجعلها مدينة عالمية عصرية وجاذبة، وإن الأيام المقبلة تقتضي عملاً دؤوبًا ونشاطًا مواكبًا للرؤية الطموحة والهمة العالية التي يجسدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ثم ثمّن سمو أمير الرياض الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا لمدينة الرياض.

 

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