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5 طرق سهلة وبسيطة تعزز خصوبة الرجال والنساء

5 طرق سهلة وبسيطة تعزز خصوبة الرجال والنساء
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تواصل – متابعات:

كشف استشاري الخصوبة في أكاديمية أمراض النساء الدكتور أمين غورغي في حديثه مع صحيفة «ميرور» البريطانية، عن 5 طرق طبيعية لتعزيز الخصوبة.

وبين أن تلك الطرق تتمثل في التوقف عن التدخين، لما له من آثار سلبية على الجهازين التناسليين الذكري والأنثوي، كما أن تقليل التوتر يساعد على زيادة الخصوبة لدى البشر، ما يستوجب تخفيف عبء العمل أو ممارسة التأمل.

وأضاف قائلا إن التوقف عن تناول المشروبات الروحية عن تماماً يساعد على الخصوبة إذ تقلل فرص الحمل بأكثر من 50% لتداخل الكحول مع مستويات الهرمون.

وعن ممارسة الرياضة بانتظام، أكد غورغي أن الالتزام بمعدل مثالي للجسم يعزز قوته وإعداده للحمل، محذراً من التمارين العنيفة كونها تقلل فرص الإصابة بانتظام.

وأخيراً ينصح غورغي باتباع نظام غذائي صحي، مع تناول مستويات كافية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم وفيتامين (د)، للمساعدة على زيادة فرص الحمل.

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