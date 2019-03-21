جدة.. ضبط مكتبين لترويج برنامج «المشاركة بالوقت»

ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومكتب العمل بمحافظة جدة مكتبين يعملان في مجال السياحة ويسوّقان لنشاط “المشاركة بالوقت” دون تراخيص سارية المفعول.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن الهيئة تنفذ حملات تفتيشية متواصلة، لضبط الأنشطة التسويقية الفردية أو عبر المكاتب، والتي تسوق لأنشطة سياحية دون ترخيص، لتطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة، والتي تصل لإغلاق المنشأة وتغريمها حسب النظام.

وحذر العمري من التعامل مع بعض مسوقي برنامج “شير تايم”، سواء كأفراد أو عبر مكاتب للسفر والسياحة، الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية، وعروض وليال دولية وهمية وغير حقيقية، داعياً المواطنين والمقيمين للتبليغ عن أي مخالفات، وذلك بالاتصال عبر الرقم 19988 أو بزيارة أحد فروع الهيئة بمناطق المملكة المختلفة، أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأضاف المدير العام لسياحة مكة، أنه جرى رفع 114 محضراً للجنة العقوبات خلال الربع الحالي، وأغلقت 3 منشآت، وجرى ضبط 15 مخالفة متنوعة لكافة الأنشطة السياحية، كما أُلغي ترخيصان أحدهما لوحدة سكنية والثاني لوكالة سفر وسياحة.