المسند: اليوم يدخل «سعد الأخبية» وتخرج الثعابين

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: اليوم يبدأ دخول طالع سعد الأخبية، وهي أربعة نجوم خافتة ومتقاربة وهي تشبه رجل البطة.

وتابع قائلا : (سعد الأخبية نجم يمان وعدد أيامه 13 يومًا، وبدخول “سعد الأخبية” بداية موسم الحميمين، وقيل في سعد الخبايا يطلعن الحيايا (الثعابين).. تبلغ حصة الليل حوالي 11:49 ساعة؛ بينما حصة النهار حوالي 12:11 ساعة).

وعن توقعات الطقس بيّن المسند، أن استقرارًا جويًّا يسود معظم أجواء المملكة، عدا تشكلات سحبية قد تتشكل فوق أجزاء متفرقة من سماء مناطق: (الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، وقد تهطل منها زخات مطرية متفرقة.. هذا والله أعلم).