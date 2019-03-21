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«الجامعة الإسلامية»: بدء التسجيل في 21 دبلوماً

«الجامعة الإسلامية»: بدء التسجيل في 21 دبلوماً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدء التسجيل في 21 دبلوماً للعام الجامعي 1440-1441، بدءاً من اليوم وحتى 15 شعبان المقبل عن طريق بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي أن جميع الدبلومات مصنفة ومعتمدة من وزارة الخدمة المدينة وذلك في تخصصات الإرشاد الأسري، والمحاماة، وعلوم الحاسبات الآلي (تقنية البرمجة، تقنية الشبكات، تقنية الشبكات سيسكو)، والأنظمة، والفندقة والسياحة، والموارد البشرية، والعلاقات العامة، والأمن السيبراني، ومساعدي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، والتحرير والسكرتارية، وإدارة مكاتب القيادات الإدارية، والبحث الاجتماعي، والمعاملات المصرفية، والتحرير الصحفي، والتسوق، والمحاسبة، وإدارة أعمال الحج والعمرة، والحسبة، والأمن والسلامة.

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