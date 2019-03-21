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أسترالي يهدد بقتل مصلين في مسجد.. والشرطة تلقي القبض عليه

أسترالي يهدد بقتل مصلين في مسجد.. والشرطة تلقي القبض عليه
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تواصل – وكالات:

ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أن مراهقاً يبلغ من العمر 14 عاماً اتُّهم بإصدار تهديدات بقتل مصلين في مسجد، وذلك بعد أيام من هجوم مدينة كرايستشيرش الإرهابي في نيوزيلندا.

واتُّهم المراهق من جيلونج، وهي مدينة صغيرة على بعد 75 كيلومتراً جنوب غربي ملبورن، اليوم الخميس بعد أن تردد أنه وجه التهديدات إلى مسجد محلي في مرتفعات مانيوفولد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

ووجهت إليه خمسة اتهامات، بما في ذلك توجيه تهديدات بالقتل واستخدام شبكة اتصالات بنية ارتكاب جريمة خطيرة واستخدام خدمة النقل من أجل تهديد.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء سبيل المراهق بكفالة ليواجه محكمة للقاصرين في وقت لاحق.

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