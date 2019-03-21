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مفاجأة.. إنجاب العديد من الأطفال يبطئ شيخوخة المرأة

مفاجأة.. إنجاب العديد من الأطفال يبطئ شيخوخة المرأة
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تواصل – وكالات:

يعتقد كثيرون بأن كثرة الحمل تساهم في تسريع شيخوخة المرأة وترهل جسدها وزيادة الإجهاد لديها. غير أن فريقاً من العلماء الكنديين دحضوا هذا الاعتقاد بعدما أثبتت دراسة قاموا بها بأن كثرة الحمل تحارب الشيخوخة لدى المرأة، وتحافظ على خلايا جسمها من التلف.

تشير دراسة أجرتها جامعة سايمون فريزر في كندا إلى أن زيادة عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة يساعد على محاربة الشيخوخة لديها، ويبقي جسمها في حالة مستمرة من الشباب.

ووجدت الدراسة بأن النساء اللائي أنجبن أطفالاً أكثر كانت لديهن قسيمات طرفية جينية أطول، الأمر الذي يساهم في تأخر إصابتهن بالشيخوخة.

وقد أجريت الدراسة على حوالي 75 امرأة أنجبن عدداً كبيراً من الأطفال وتبين بأنهن يتحلين بنضارة أكبر عند وصولهن إلى عمر الخمسين.

وقال الباحثون إن هذه النتائج قد تكون بسبب زيادة هرمون الأستروجين أثناء الحمل، والذي يعمل كمضاد للأكسدة وبالتالي يحمي الخلايا من التلف، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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