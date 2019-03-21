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مؤشرات التحول الرقمي.. 55 ألف مستخدم لمنصة «اعتماد» و5 ملايين طالب بـ«نور»

مؤشرات التحول الرقمي.. 55 ألف مستخدم لمنصة «اعتماد» و5 ملايين طالب بـ«نور»
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تواصل – واس:

ناقش المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس في الرياض، جلسة بعنوان “تأثير التحول الرقمي على قطاعات التعليم والصحة والمالية “، أدارها رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك سعود الدكتور سالم العلياني.

وأكد وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية أحمد بلخير أن قطاع الصحة يسعى إلى التحول من عملية تقديم للرعاية الصحية للمستفيد، إلى تمكين للمستفيد من الوصول لها في ظل التطور التقني الذي نشهده اليوم.

من جانبه أفاد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أنه في عام 2018 وصل عدد مستخدمين منصة “اعتماد” لطرح المنافسات والمناقصات إلى 55 ألف مستخدم بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد في العام المقبل، فيما أبان المشرف العام على الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم عبدالله البهدل أن نظام نور يدير أكثر من 5 ملايين سجل طالب، بما في ذلك تقديم الخدمات الفرعية كالشهادات والقبول والتسجيل والتخطيط المدرسي.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كشفت خلال المنتدى عن نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، كما استضافت عددًا من الجلسات النقاشية حول أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال مشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

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