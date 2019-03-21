الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

في 6 نقاط.. تعرف على نظام المنافسة الجديد وأبرز محظوراته وعقوباته

في 6 نقاط.. تعرف على نظام المنافسة الجديد وأبرز محظوراته وعقوباته
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للمنافسة صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام المنافسة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة سابقة ليحل النظام الجديد محل النظام السابق الصادر في عام 1425هـ.

وذكرت الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

ونعرض في التقرير التالي أبرز النقاط في النظام الجديد:

١- النظام يسري على جميع المنشآت داخل المملكة وممارساتها خارج المملكة التي يكون لها أثر على المنافسة العادلة داخل المملكة، فيما استثنى النظام المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق أحكام نظام المنافسة، واشترط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلعة أو الخدمة في مجال معين.

٢- النظام الجديد يحظر كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة، كما حظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وكذلك منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء مستندات أو وثائق تقيد التحقيق أو إتلافها.

٣ – النظام الجديد يلزم المنشآت الراغبة بالتركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية.

٤- النظام الجديد يفرض عقوبات على مخالفي أحكام المواد المتعلقة بالاتفاقيات المخلة بالمنافسة أو المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن أو المتعلقة بوجوب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.

٥- النظام يفرض على من منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهامه غرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة المبيعات السنوية أو 5 ملايين في حالة استحالة تقدير المبيعات، كما نص النظام على نشر القرار النهائي الصادر بحق المخالف على نفقته في صحيفة محلية.

٦-  النظام يؤكد أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته مرة أخرى خلال 3 سنوات من ارتكاب مخالفته الأولى، فيحق للجنة أن تضاعف الغرامة المالية المحكوم بها في المرة الأولى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تشهير وتغريم مطعم شهير 1.4 مليون ريال.. هذه جريمته بحق المستهلك

تشهير وتغريم مطعم شهير 1.4 مليون ريال.. هذه جريمته بحق المستهلك

التشهير بشركة وتغريمها 5 ملايين ريال.. حاولت التحكم بـ«أسعار الأرز»

التشهير بشركة وتغريمها 5 ملايين ريال.. حاولت التحكم بـ«أسعار الأرز»

9 قرارات و3 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

9 قرارات و3 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

طريقة تقديم شكوى عن الاحتكار عبر موقع هيئة المنافسة (فيديو)

طريقة تقديم شكوى عن الاحتكار عبر موقع هيئة المنافسة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>