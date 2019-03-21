كيف يكون الأصدقاء سببًا في إصابتك بـ«البدانة»؟

تواصل -وكالات:

أشارت دراسة جديدة بإصبع الاتهام إلى الأصدقاء والدوائر الاجتماعية المحيطة بالإنسان باعتبارها عاملاً مساعداً على زيادة الوزن والبدانة.

وقالت نتائج الأبحاث التي أجريت في جامعة ساوثرن كاليفورنيا إن احتمالات زيادة الوزن تزداد عند الانتقال إلى منطقة أو بيئة اجتماعية تشيع فيها ظاهرة البدانة.

ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة “دايلي ميل” في موقعها عن الدراسة الانتباه إلى تأثير البيئة الاجتماعية حتى لو كانت بيئة جديدة على الإنسان انتقل إلى العيش وسطها.

وقالت إن الانتقال إلى بيئة يشيع فيها نمط الحياة المستقر الذي يعتمد على الجلوس سيؤدي على الأرجح إلى اكتسابك عادة الجلوس.

وقالت الدراسة إنه مع طول الفترة الزمنية التي تقيم فيها في مكان تشيع فيه زيادة الوزن ستزداد احتمالات زيادة الوزن لديك.