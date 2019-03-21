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ضربة جديدة لـ«حرس إيران».. فرنسا تلغي رحلات «ماهان»

ضربة جديدة لـ«حرس إيران».. فرنسا تلغي رحلات «ماهان»
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تواصل – وكالات:

منعت السلطات الفرنسية هبوط جميع طائرات شركة «ماهان» الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، بسبب العقوبات المفروضة عليها. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في «ماهان» أمس الأول، أنه تم إلغاء جميع الرحلات إلى العاصمة باريس.

وأعلن مسؤول في خدمة بيع التذاكر التابعة لـ«ماهان» في مطار «الإمام الخميني» الدولي، أنه تم إبلاغهم عن إلغاء جميع الرحلات إلى باريس ابتداء من شهر أبريل القادم. وبحسب المسؤول، فإن سبب توقف الرحلات إلى باريس يعود إلى «العقوبات الفرنسية على طهران»، دون أن يدلي بتفاصيل أكثر.

وكانت «ماهان»، ثاني أكبر شركة طيران إيرانية، تسير 4 رحلات إلى باريس أسبوعياً، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الشركة عام 2011.

وكان موقع «واشنطن فري بيكن» نقل عن مسؤولين أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى لإقناع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات على الشركة الإيرانية. وفي يناير الماضي، أعلنت ألمانيا منع طائرات «ماهان» من الهبوط في مطاراتها.

وكتبت وكالة «رويترز» حينها أن برلين لديها قلق أمني من تقارير تقول إن شركة «ماهان» تقوم بنقل السلاح عبر طائراتها.

يذكر أن «ماهان» المقربة من الحرس الثوري الإيراني، كانت اتُهمت بنقل السلاح من إيران إلى مليشيات «حزب الله» اللبناني وقوات النظام السوري.

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