الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

سفير المملكة بالسودان يستقبل مفوض نزع السلاح

سفير المملكة بالسودان يستقبل مفوض نزع السلاح
0

تواصل – واس:

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان الفريق صلاح الطيب عوض.

وأشاد السفير خلال اللقاء بجهود المفوضية في مجال مشروعات الأمن والاستقرار المجتمعي.

فيما نوه الفريق صلاح بجهود المملكة في المجالات الإنسانية والتنموية والخدمية التي تقوم بها في السودان، مشيدًا بما ظلت تقوم به المملكة عبر مؤسساتها العاملة في السودان في دعم المشروعات المختلفة.

وقدم الفريق صلاح شرحًا حول البرامج والمشروعات التي قامت بها المفوضية، وخطتها للعام 2019م، والمشروعات الإنسانية ومشروعات الأمن والاستقرار المجتمعي، التي نفذتها المفوضية خاصة في المناطق المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن جثة المواطن ضحية الطائرة

سفير المملكة بإثيوبيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن جثة المواطن ضحية الطائرة

مصادر: «البشير» يتخلى عن رئاسة «المؤتمر الحاكم» ويعلن حالة الطوارئ في السودان

مصادر: «البشير» يتخلى عن رئاسة «المؤتمر الحاكم» ويعلن حالة الطوارئ في السودان

البشير: الأزمات التي يعيشها السودان هي بلاء ومحطات للتمحيص

البشير: الأزمات التي يعيشها السودان هي بلاء ومحطات للتمحيص

«البرلمان العربي» يعقد جلسة استماع لرفع «السودان» من قائمة الدول الراعية للإرهاب

«البرلمان العربي» يعقد جلسة استماع لرفع «السودان» من قائمة الدول الراعية للإرهاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>