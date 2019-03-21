سفير المملكة بالسودان يستقبل مفوض نزع السلاح

تواصل – واس:

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان الفريق صلاح الطيب عوض.

وأشاد السفير خلال اللقاء بجهود المفوضية في مجال مشروعات الأمن والاستقرار المجتمعي.

فيما نوه الفريق صلاح بجهود المملكة في المجالات الإنسانية والتنموية والخدمية التي تقوم بها في السودان، مشيدًا بما ظلت تقوم به المملكة عبر مؤسساتها العاملة في السودان في دعم المشروعات المختلفة.

وقدم الفريق صلاح شرحًا حول البرامج والمشروعات التي قامت بها المفوضية، وخطتها للعام 2019م، والمشروعات الإنسانية ومشروعات الأمن والاستقرار المجتمعي، التي نفذتها المفوضية خاصة في المناطق المتاخمة لحدود دولة جنوب السودان.