هذا الفيتامين يعزّز خصوبة الرجل والمرأة

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يُعرف فيتامين “إي” E بفوائده للبشرة والشعر، لكن هناك فوائد أخرى أكثر أهمية وأقل شهرة مثل دوره في تمثيل الجينات وإشارات الخلية والذي يساعد على حدوث الإخصاب، ويحتاج الإنسان البالغ 15 ملغ من فيتامين “إي” يومياً.

إليك كيف يؤثر فيتامين “إي” على الصحة الإنجابية للرجل والمرأة:

يتداخل نقص فيتامين “إي” مع الوظائف الإنجابية لدى الرجل من عدة نواحٍ، فقد يسبب تلف الخصية، ويمنع إفراز الهرمونات المطلوبة للإخصاب. كما أنه يساعد على تحسين نوعية الحيوانات المنوية، وزيادة حركتها.

أما بالنسبة للمرأة، فيساعد فيتامين “إي” على انتظام الإباضة، ويلعب دوراً في تشكيل وصيانة المشيمة، وهو من المغذيات الضرورية لحمل صحي.

فإذا كان الزوجان يجدان صعوبة في حدوث الحمل الأول أو الثاني تحدث مع طبيبك عن الفوائد المحتملة لفيتامين “إي” ودوره في زيادة الخصوبة.

ويوجد فيتامين “إي” في: اللوز، والبندق، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، والسبانخ، والبروكلي، والمانجو، والكيوي، والزيوت النباتية مثل زيت الذرة وعباد الشمس.

ولا ينبغي تناول مكملات فيتامين “إي” دون استشارة الطبيب، لأن تناول الكثير من هذا الفيتامين قد يسبب النزيف للمرأة، ويزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجل. وتذكّر أن الحد الأقصى المسموح به من مكملات الفيتامين يومياً هو 1000 ملغ.