«دروب بوكس» تُقيّد الحسابات الأساسية المجانية

تواصل – وكالات:

أعلنت خدمة الحوسبة السحابية دروب بوكس تقييد خدمتها المجانية، ليقتصر الحساب المجاني على ربط 3 أجهزة فقط به، بينما يمكن لأصحاب الحسابات المدفوعة ربط أي عدد من الأجهزة بحساب دروب بوكس.

ولا تزال هناك ميزة لأصحاب الحسابات القائمة بالفعل، فإذا ربط المستخدم قبل مارس 2019 حسابه بأكثر من 3 أجهزة، فيمكنه مواصلة استعمال خدمة الحوسبة السحابية على هذا الوضع، ولا يمكنه إضافة المزيد من الأجهزة، ولكن يمكنه إلغاء تسجيل أجهزة وإضافة أخرى، طالما لم يتجاوز الحد الأقصى والبالغ 3 أجهزة.

وتوفر الخدمة المجانية من دروب بوكس مساحة تخزينية بسعة 2 غيغابايت، في حين أن الاشتراك المدفوع Plus بسعة 1 تيرابايت مع العديد من الوظائف الإضافية يتكلف 8.25 دولارات أمريكية في الشهر، أما كلفة الاشتراك الاحترافي Professional بسعة تخزينية 2 تيرابايت فتصل إلى 16.58 دولاراً أمريكياً شهرياً.