لجنة الاستقدام تحذر من سماسرة «الإثيوبيات»

تواصل – الرياض:

حذر رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف جمال الزهراني الأسر السعودية من دفع أي مبالغ عمولات لمكاتب استقدام وسماسرة يزعمون استقدام خادمات إثيوبيات قبل رمضان، مشيراً إلى أنه حتى الآن مازال التنفيذ لاستقدام الإثيوبيات متعثراً لأسباب عدة.

وبين أن تلك الاسباب تتمثل في عدم تحديد مراكز الكشف الصحية على الخادمات في إثيوبيا حتى أمس، كما أن كثيراً من مكاتب الاستقدام في أثيوبيا لم تستلم ماي عرف بـ«اليوزرات» عن طريق السفارة السعودية هناك وفي الداخل تستقبل طلبات استقدام الخادمات الإثيوبيات، لكن بلا أخذ عمولات إلا بعد إنهاء إجراءات الاستقدام ووصول الخادمة لمكفولها.

ولفت إلى أهمية إفهام الأسر أنه يتوقع ألاّ بوادر لاستقدام الخادمات الإثيوبيات قبل رمضان.