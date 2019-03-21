بالفيديو.. مروج مخدرات بالرياض يستعين بـ«أسد» لمقاومة رجال الأمن

تواصل – الرياض:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظة محاولة هروب مروج مخدرات، وإطلاق أعيرة تحذيرية، من كمين داخل حي شعبي وسط الرياض، فيما عثر بحوزته على أسد كان يقاوم به رجال الأمن.

وأوضح الفيديو الأول الذي نشره الصحفي سعود الشيباني محاولة المروج الهروب من رجال الأمن، ما دفعهم لإطلاق أعيرة نارية لإيقافه.

فيما كشف فيديو آخر أسداً في قفص، قال الشيباني إن المروج استخدمه لمقاومة وتخويف رجال الأمن أثناء القبض عليه.

ولفت الشيباني إلى أنه ألقي القبض على المروج بعد محاولته الهروب، ووُضع الأسد داخل قفص من حديد.