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هل النوم أفضل من الرياضة لإنقاص الوزن؟

هل النوم أفضل من الرياضة لإنقاص الوزن؟
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تواصل – وكالات:

نصح أحد الأطباء بالحصول على قدر كاف من النوم لإنقاص الوزن، وعدم الإفراط في ممارسة التمارين، على حساب الحصول على قدر مناسب من النوم لحياة صحية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور غاي ميدوز، المؤسس المشارك لكلية “النوم”، في حديثه مع “ميرور أونلاين”، “في الوقت الذي نعيش فيه جميعا حياة مزدحمة، غالبا ما أُسأل عما إذا كان الاستيقاظ قبل ساعة من الذهاب إلى العمل، للقيام بالتمارين الرياضية فكرة جيدة أم لا”.

وتابع: “من وجهة نظري، يعد التمرين الرياضي مهما حقا للحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن دون أن يتداخل مع النوم مطلقا”، مضيفا “على العكس تماما، إذا كنت تسعى إلى بلوغ أهداف اللياقة البدنية، فإن الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يجب أن يكون جزءا أساسيا من خطة التدريب الخاصة بك”.

وأوضح الدكتور ميدوز أن مقدار النوم الذي نحتاجه يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن نحصل على 8 ساعات من النوم لنشعر بحيوية طوال اليوم.

ويواصل الطبيب حديثه قائلا: “إذا كان الهدف من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هو إنقاص الوزن، فإن الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يكون الحل أيضا، مشيرا إلى أن النوم ضروري لتنظيم هرمونات الشهية، المسؤولة عن التحكم بالإحساس بالجوع والامتلاء (الشبع)”.

وختم ميدوز بقوله إن العلماء يؤكدون أنه بعد ليلة نوم فقيرة، يمكن أن تزداد شهيتنا للطعام بنسبة تصل إلى 45%، وهو ما يفسر تناول الناس لـ 300 سعرة حرارية في المتوسط باليوم الواحد، ما يتناسب مع الأبحاث الأخرى التي وجدت أن الأفراد الذين ينامون أقل من 8 ساعات في المتوسط، لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم، موضحا أن الحصول على قسط كاف من النوم، مفيد للدماغ والقلب ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

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