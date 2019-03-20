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«الحصيني» يتوقع خارطة الأمطار على المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

«الحصيني» يتوقع خارطة الأمطار على المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الباحث المناخي عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطارٍ متفاوتة بدءاً من هذه الليلة، ونهار الخميس، على عدة مناطق في المملكة.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة إلى شبه غزيرة، ويصحبها حبات بَرَد – بمشيئة الله -.

وتشمل الحالة الجوية، غرب وجنوب القصيم وعفيف ورنية والدوادمي والحفيرة ومهد الذهب، وشرق السليل والأفلاج والمدينة وتثليث، وتمتد إلى العاصمة الرياض بنسبة ٢٠٪.

وتابع الحصيني أن السُّحب الرعدية الممطرة بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الأربعاء هي على أجزاء من غرب وجنوب القصيم، وجنوب حائل، وغرب منطقة الرياض، وشرق المدينة، وشرق رنية، مع رياح مثيرة للغبار إلا أن يصرفها الله.

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