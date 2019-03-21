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الكويت تعتقل رجل «الأسد» بتهمة التخابر مع «حزب الله»

الكويت تعتقل رجل «الأسد» بتهمة التخابر مع «حزب الله»
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الكويتية عن اعتقال رجل الأعمال السوري مازن الترزي، و4 من معاونيه في مجلة الهدف بعد اقتحامها من قبل رجال الأمن.

ونقلت صحيفة “القبس الكويتية”، الصادرة أمس عن مصادر مطلعة قولها: إن عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرقت 3 ساعات.

وأضافت أنه تم مصادرة أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي، الذي يلقب بـ”رجل بشار الأسد”، قبل أن يخرج مكبّل اليدين.

وتم اتهام الترزي بتبييض أموال لجهات خارجية، إضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص. وبحسب الصحيفة، فقد تم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي، ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لميليشيا “حزب الله” اللبناني والتخابر معه.

يُذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون نظام بشار الأسد، وحرص دوماً على التبرع له ولما يسمى مدارس أبناء قتلى قوات النظام، كما شارك في مظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعماً للنظام السوري.

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