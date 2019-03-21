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حافلة تدهس طالبة في «تثليث».. ووالدها يؤكد: إصابتها خطيرة

حافلة تدهس طالبة في «تثليث».. ووالدها يؤكد: إصابتها خطيرة
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تواصل – متابعات:

أُصيبت طالبة في مدرسة الحمضة الابتدائية التابعة لمكتب التعليم في محافظة تثليث بمنطقة عسير، أمس الثلاثاء، بكسور متعددة في منطقة الحوض، وذلك بعد تعرضها لحادثة دهس من قبل الحافلة التي كانت تقلها في الحي الذي تسكنه، بحسب “عكاظ”.

وأوضح المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي، أنه تمت مباشرة الحالة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، وتلقت العناية الطبية اللازمة.

وتابع مدير تعليم بيشة ومدير خدمات الطلاب الحالة الصحية للطالبة، كما تابع مدير الخدمات للمستشفى حالة الطالبة الصحية، وزار مدير التعليم الطالبة صباح اليوم (الأربعاء)، يرافقه عددٌ من المسؤولين بتعليم بيشة.

وأكد ولي أمر الطالبة، الذي أوضح أنه في طور إنهاء بعض الإجراءات من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوضع الصحي لابنته غير جيد وإصابتها خطيرة.

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