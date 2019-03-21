الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي لخدمات المعتمرين

إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي لخدمات المعتمرين
0

تواصل – الرياض:

أعلن محمد بن بادي المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة، عن الموافقة على إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي لخدمات المعتمرين.

وأضاف أنه تم الاكتفاء بالتمديد حتى نهاية الموسم الحالي، موضحاً أن بلاغات الهروب ستقبل خلال 24 ساعة دون شرط إحضار صورة من جواز سفر المعتمر المتخلف. جاء ذلك خلال انطلاق اجتماع اللجنة الخماسية المشتركة مع وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، التي شكلت مؤخراً لبحث معوقات القطاع.

وطالب بن بادي القطاعات المعنية بالحج والعمرة كافة بالتجاوب مع متطلبات المرحلة القادمة، بما يتوافق مع الأنظمة في تحقيق رؤية 2030، منوهاً بأن الوزارة قد شكلت لجنة على مستوى رفيع مع أعضاء من اللجنة الوطنية؛ للنهوض بأعمال الشركات، وضمان استمراريتها في العمل؛ وفقاً لـ”المدينة”.

وناشد المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة القطاع بالتجاوب الفاعل مع الأنظمة والتعليمات كافة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة المعتمرين والزوّار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصدار أكثر من 3.4 مليون تأشيرة عمرة خلال شهرين

إصدار أكثر من 3.4 مليون تأشيرة عمرة خلال شهرين

«المري» يوضح شروط وكيفية أداء العمرة عن الغير (فيديو)

«المري» يوضح شروط وكيفية أداء العمرة عن الغير (فيديو)

مؤشر العمرة: إصدار 1.5 مليون تأشيرة ووصول 1.1 مليون معتمر

مؤشر العمرة: إصدار 1.5 مليون تأشيرة ووصول 1.1 مليون معتمر

إصدار أكثر من مليون تأشيرة «عمرة» خلال الشهر الماضي

إصدار أكثر من مليون تأشيرة «عمرة» خلال الشهر الماضي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>