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«الأوقاف» توفر وظائف لحملة الدبلوم في 4 مدن.. موعد وطريقة التقديم

«الأوقاف» توفر وظائف لحملة الدبلوم في 4 مدن.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل بالهيئة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة)، بمسمى (مشرف خدمات عملاء، وموظف استقبال، ومدير علاقة، ومدير مركز خدمات الأوقاف، ومدير إدارة مراجعة نظم المعلومات، ومدير إدارة المراجعة المالية، ورئيس قسم المحاسبة العامة).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 –مشرف خدمات عملاء (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

2 –موظف استقبال (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الدبلوم.
– خبرة لا تقل عن سنة.

3 –مدير علاقة (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن أربع سنوات.

4 –مدير مركز خدمات الأوقاف (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
– شهادة البكالوريوس.

5 –مدير إدارة مراجعة نظم المعلومات (الرياض):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– شهادة البكالوريوس.

6 –مدير إدارة المراجعة المالية (الرياض):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– شهادة البكالوريوس.

7 –رئيس قسم المحاسبة العامة (الرياض):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– شهادة البكالوريوس.

موعد وطريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/03/20م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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