واشنطن تشكر ولي العهد على دعم جهود المبعوث الأممي باليمن

تواصل – الرياض:

توجَّه وزير الخارجية الأمريكي؛ مايك بومبيو، بالشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ على دعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بومبيو قدم الشكر لولي العهد؛ لدعم المملكة العربية السعودية جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ مارتن غريفثس؛ لدفع العملية السياسية في اليمن.

واتفق الوزير الأمريكي وولي العهد على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد، كما ناقش الوزير وولي العهد قضايا حقوق الإنسان والتطورات في المنطقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تلقى أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.