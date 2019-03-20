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بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض

بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالحضور، مشيراً إلى أهمية دور المجلس البلدي وما يقوم به من مهام عديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ثم قدم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي شكره وتقديره لسمو أمير الرياض على إتاحة الفرصة لإطلاع سموه على أعمال المجلس البلدي وتطلعاته المستقبلية بتسليم عددٍ من إصدارات المجلس أبرزها التقرير الختامي لعام 2018، والخطة التشغيلية لعام 2019.

بعد ذلك، اطلع الأمير فيصل بن بندر على عرض تقديمي من رئيس المجلس خالد العريدي عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة، بالإضافة إلى النشاطات المتمحورة حول إبراز دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، مع استعراض للمبادرات التطويرية المقترحة كتحسين بوابات الرياض ومداخلها، وتطوير شارع الثمامة، وتشجير المنشآت ومشاركة القطاع الخاص بإنشاء الحدائق العامة. إضافة إلى تسليم تقرير خاص حول ملاحظات المواطنين والمجلس على الخدمات البلدية.

وأعقب العرض كلمة من سمو أمير منطقة الرياض أكد فيها أن مدينة الرياض تزدهي بالمشاريع الكبرى التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، وتجعلها مدينة عالمية عصرية وجاذبة، وإن الأيام المقبلة تقتضي عملاً دؤوباً ونشاطاً مواكباً للرؤية الطموحة والهمة العالية التي يجسدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات بما يحقق تقدماً وازدهاراً لمدينة الرياض.

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