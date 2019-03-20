محافظ جدة يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم, رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة “تراحم”, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل المحافظة.

وأشاد سموه بالجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من اللجنة للسجناء وأسرهم، متطلعاً لمواصلة ذلك تحقيقاً لأهداف اللجنة.

من جهة أخرى, عقد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اجتماعاً برئيس وأعضاء اللجنة اطلع خلاله على تقرير يتضمن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية والمستقبلية , كما ناقش سموه الخدمات المقدمة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته من إنجازات في هذا المجال.

وأكد سموه الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – للسجناء وأسرهم.

وتحظى اللجنة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو المكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من اللجنة والبرامج المقدمة للسجناء وأسرهم.

يُذكر أن اللجنة تقدم العديد من البرامج منها إطلاق سراح السجناء المعسرين بالإضافة لإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب وتوظيف أسر السجناء ، كما سخّرت اللجنة فريق من المحامين المتطوعين للترافع عن السجناء.

كما حصلت اللجنة العام الماضي على جائزة مكة للتميز ” الفرع الإنساني” برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.