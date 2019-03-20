41 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بالمملكة

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استعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، ضمن المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة اليوم في الرياض بعنوان: “تحول رقمي لوطن طموح”، نتائج مؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2018م.

وبين الدكتور التميمي أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في المملكة بلغ 41.31 مليون مشترك بنهاية 2018م، بنسبة انتشار 126.9% على مستوى السكان، فيما بلغت نسبة الاشـتراكات مسبقة الدفع 68.8%، ونسبة الاشتراكات لاحقة الدفع “المفوترة” 31.2%.

وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بلغت 29.15 مليون اشتراك بنهاية العام 2018م بنسبة انتشار بلغت 89.5%، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 3.12 ملايين مشترك، بنسبة انتشار بلغت 31.8%، كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة 1.90 مليون اشتراك بنسبة انتشار قدرها 33.7% للمساكن.

وأفاد الدكتور التميمي أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 – 74 سنة بلغت 93.3%، واحتلت المملكة الترتيب 45 عالمياً بتطور سرعة الإنترنت، مستعرضاً المؤشرات المالية لقطاع الاتصالات حيث بلغ إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات 73.3 مليار ريال بنهاية العام 2018م ، كما حققت القيمة السوقية لشركات الاتصالات ارتفاعًا وصل إلى 62 مليار ريال بنهاية العام 2018.