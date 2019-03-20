الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

«الجوازات» تكشف عن شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

12 توجيهاً من المقام السامي.. للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ورقابة المال العام

12 توجيهاً من المقام السامي.. للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ورقابة المال العام

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

41 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بالمملكة

41 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

استعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، ضمن المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة اليوم في الرياض بعنوان: “تحول رقمي لوطن طموح”، نتائج مؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2018م.

وبين الدكتور التميمي أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في المملكة بلغ 41.31 مليون مشترك بنهاية 2018م، بنسبة انتشار 126.9% على مستوى السكان، فيما بلغت نسبة الاشـتراكات مسبقة الدفع 68.8%، ونسبة الاشتراكات لاحقة الدفع “المفوترة” 31.2%.

وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بلغت 29.15 مليون اشتراك بنهاية العام 2018م بنسبة انتشار بلغت 89.5%، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 3.12 ملايين مشترك، بنسبة انتشار بلغت 31.8%، كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة 1.90 مليون اشتراك بنسبة انتشار قدرها 33.7% للمساكن.

وأفاد الدكتور التميمي أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 – 74 سنة بلغت 93.3%، واحتلت المملكة الترتيب 45 عالمياً بتطور سرعة الإنترنت، مستعرضاً المؤشرات المالية لقطاع الاتصالات حيث بلغ إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات 73.3 مليار ريال بنهاية العام 2018م ، كما حققت القيمة السوقية لشركات الاتصالات ارتفاعًا وصل إلى 62 مليار ريال بنهاية العام 2018.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ

هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ

هيئة الاتصالات تكشف حقيقة إصدار رخص لشركات جديدة بالمملكة

هيئة الاتصالات تكشف حقيقة إصدار رخص لشركات جديدة بالمملكة

«تقنية المعلومات»: على مقدم خدمة الإنترنت إبلاغ المستخدم قبل نفاد «الباقة»

«تقنية المعلومات»: على مقدم خدمة الإنترنت إبلاغ المستخدم قبل نفاد «الباقة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>