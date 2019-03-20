الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

بالفيديو.. إمطار قائد مركبة بالحجارة أثناء سيره ليلاً

12 توجيهاً من المقام السامي.. للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ورقابة المال العام

12 توجيهاً من المقام السامي.. للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ورقابة المال العام

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

الدولار يرتفع بفعل مخاوف الحرب التجارية

الدولار يرتفع بفعل مخاوف الحرب التجارية
0

تواصل – وكالات:

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، جاذباً المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة، بعد تقارير عن توترات جديدة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، 0.1% إلى 96.454، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أول مارس عند 96.291، الليلة الماضية.

وتراجع اليورو قليلاً مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1344 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3220 دولار أمريكي.

وقلص الإسترليني مكاسبه الليلة الماضية، بفعل مخاوف من أن تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تعقيدات لدى الاتحاد الأوروبي، في طلبها تأجيل الانسحاب من التكتل.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الذهب ينزل لأقل سعر بفعل صعود الدولار

الذهب ينزل لأقل سعر بفعل صعود الدولار

الدولار يهبط لليوم الثالث مع توقعات بكبح زيادات أسعار الفائدة

الدولار يهبط لليوم الثالث مع توقعات بكبح زيادات أسعار الفائدة

انتعاش أسعار الذهب في ظل تراجع أداء الدولار

انتعاش أسعار الذهب في ظل تراجع أداء الدولار

«المركزي العراقي» يوقف التعامل بالدولار في التعاملات التجارية مع إيران

«المركزي العراقي» يوقف التعامل بالدولار في التعاملات التجارية مع إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>