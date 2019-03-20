«استشاري روماتيزم»: زيادة وزنك كيلو واحد فقط يصيبك بمرض خطير

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أكد استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين، أن زيادة وزن الشخص بمقدار كيلو غرام واحد عن الوزن المثالي، يزيد احتمال الإصابة بخشونة الركب بنسبة تتراوح بين 14 – 33 % حسب مكان الخشونة، بحسب “عكاظ”.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق حملة “أمش 30” في جميع مناطق المملكة لمحاربة السمنة والسكري والأمراض المكتسبة.

وتساءل “الحاج حسين”: تخيل كم تكون نسبة الإصابة بالخشونة حين يتجاوز وزنك 10 كلغم عن مثاليته؟ وأضاف أن أكثر المشاكل المرتبطة بالروماتيزم وخاصة الخشونة قد يكون مرجعها حياة الكسل التي نعيشها، لاسيما أن معظم الأشخاص يفضلون السيارات عن المشي، في تنقلات بسيطة رغم صغر أعمارهم.

ولفت إلى أن الخشونة تنتج عن ضعف العضلات الناتج عن قلة التمارين الرياضية، أو ممارسة بعض العادات السيئة كالانحناء عند المشي أو استخدام أحذية مرهقة، لاسيما عند النساء.

وأكد أن المزج بين سوء تصميم الحذاء والوزن المفرط يخلق عدم توازن واختلال توزيع الثقل ما يحدث تغييرات خطيرة في مفصل الركبة.

وخلص الحاج إلى وجود تلازم بين البدانة وخشونة الركبة، إذ يرتفع خطر الإصابة في السنوات التالية بمعدل الضعفين عند الرجال وأكثر من 3 أضعاف عند النساء، ما يؤكد أن زيادة الوزن هو العامل المشترك في خشونة الركبة التي تتحمل ثقل الجسم نتيجة زيادة الوزن.