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وزير التجارة: مشاريع الرياض الكبرى توفر وظائف جديدة في مختلف القطاعات

وزير التجارة: مشاريع الرياض الكبرى توفر وظائف جديدة في مختلف القطاعات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، أيده الله، اليوم بقيمة 86 مليار ريال، تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالعاصمة الرياض.

وأوضح معاليه أن المشروعات الأربعة النوعية التي تشمل: “مشروع حديقة الملك سلمان” و”مشروع الرياض الخضراء” و”مشروع المسار الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”، والتي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019م، تأتي في إطار تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.

وبين أنها ستوفر فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية. كما تخلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات.

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