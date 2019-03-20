ضبط 9 صهاريج تبيع «مياه مجهولة المصدر» بالقطيف

تواصل – القطيف:

ضبطت إدارة النظافة والأسواق التابعة لبلدية سيهات التابعة لمحافظة القطيف، 9 صهاريج مياه مخالفة معدة للبيع من قبل العمالة الوافدة والتي تقوم ببيع مياه مجهولة المصدر على أنها مياه صحية، مما قد يتسبب في أضرار صحية للمواطنين.

ونفذت الفرق الميدانية التابعة للبلدية حملة لضبط صهاريج المياه الصغيرة التي تتجول داخل الأحياء وتبيع المياه للسكان على أنها مياه صحية.

وقال رئيس بلدية سيهات المهندس فواز المطيري: إن ما قامت به البلدية انطلاقا من توجيهات رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني الحثيثة حول رصد كل ما من شأنه المساس بصحة المواطن والمقيم، نظرا لما تشكله هذه التجاوزات غير المسؤولة من خطورة بالغة على سلامة المستهلكين لتلك المياه من الناحية الصحية.

وشدد على تكريس الجهود وتكثيف الجولات الميدانية وتفعيل الدور الرقابي من خلال تعقب مخالفي الأنظمة والتعليمات وتطبيق النظام بحق المخالفين بما يحقق الراحة والسلامة للمواطن والمقيم.

وتطرق لدور المواطن الرقابي وتعاونه مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات ليتم التعامل معها وفق الطرق النظامية المتبعة.

وأشار إلى أن البلدية تولي جل اهتمامها لما يرد إليها من بلاغات وملاحظات وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أو على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940)، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بالامتناع عن تعبئة مثل تلك المياه مجهولة المصدر والتي يتم تداولها بطرق غير صحية حرصا على سلامتهم.

وطالب عدد من المواطنين بضرورة وجود رقابة على صهاريج المياه، وأشاروا إلى استغلال بعضها ببيع المواطنين مياها غير صالحة للشرب مما يهدد بوقوع كارثة صحية. بالإضافة إلى سرعة ملاحقة هؤلاء المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.