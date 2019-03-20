الشرطة النيوزلندية: منفذ العملية الإرهابية كان في طريقه لتنفيذ «هجوم ثالث»

تواصل – وكالات:

قال مايك بوش، مفوض الشرطة في نيوزيلندا، إن منفذ الهجوم على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش كان بطريقه لتنفيذ هجوم ثالث قبل تمكن عناصر الشرطة من إيقافه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبوش، الثلاثاء، حيث قال: “لن أخوض بتفاصيل لإثارة صدمة عند البعض، ولكننا متأكدين أن منفذ الهجوم كان في طريقه إلى موقع آخر قبل أن نتمكن من إيقافه”.

وأوضح بوش أن عناصر الشرطة تمكنت من اعتقال المهاجم خلال 21 دقيقة وأنها تحركت بعد 5:39 دقيقة بعد بدء الهجوم الذي أودى بحياة 50 شخصاً وجرح آخرين.

يذكر أن منفذ الهجوم ويدعى، برينتون تارانت البالغ من العمر 28 عاماً بث تسجيلاً مباشراً لعملية إطلاق النار خلال صلاة الجمعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ونشر بياناً يفصل فيه الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الهجوم ومواد أخرى معادية للمسلمين والمهاجرين.