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مقتل 6 جنود في هجوم مسلح على حاجز أمني جنوب غرب باكستان

مقتل 6 جنود في هجوم مسلح على حاجز أمني جنوب غرب باكستان
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تواصل – واس:

لقي 6 جنود باكستانيين مصرعهم، بهجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء، على حاجز أمني في منطقة “زيارات” بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح نائب مدير إدارة المنطقة قادر بخش بركاني، أن مجموعة من المسلحين أطلقت النار بأسلحة رشاشة على حاجز أمني للقوات شبه العسكرية، مما أدى إلى إصابة الجنود الستة الذين كانوا مرابطين على الحاجز، مضيفًا أنهم فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ويجري البحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤولية هذا الهجوم، الذي جاء بعد أيام من انفجار استهدف قطار ركاب في بلوشستان، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة.

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