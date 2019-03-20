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الاتصالات: ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 31 ميجا بت في الثانية

الاتصالات: ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 31 ميجا بت في الثانية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن أحدث التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع متوسط سرعة التحميل في المملكة للإنترنت المتنقل إلى 31.06 ميجا بت في الثانية Mbps، مقابل المتوسط العالمي لسرعة التحميل 25.27 ميجا بت في الثانية Mbps، مما يعكس تقدم المملكة في سرعات الإنترنت المتنقلة عالميًا.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تقيمه الهيئة اليوم في الرياض بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبمشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات.

وأوضح “الرويس” أن هذه السرعة العالية في الانترنت جاءت نتيجة جهود الوزارة والهيئة الساعية لتحسين سرعة الإنترنت وتعزيز أداء شبكات وخدمات شركات الاتصالات ونشر تقنيات الاتصالات الحديثة في جميع أنحاء المملكة من خلال طرح العديد من مزادات الطيف الترددي التي من شأنها رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من 260 ميجاهرتز إلى 1010 ميجاهرتز، مما سيسهم في مضاعفة سرعة الإنترنت.

وفي ما يخص البيانات بين أن استهلاك البيانات تجاوز بنهاية 2018 للاتصالات المتنقلة والثابتة 15 مليون تيرابايت تجاوزت 30 %، وسجل استهلاك بيانات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 54 %، فيما بلغ الاستهلاك عبر شبكات الاتصالات المتنقلة 46 %.

وقال الدكتور الرويس: على صعيد تمكين الجيل الخامس والتقنيات الحديثة؛ فقد أصدرت الهيئة الرخص المؤقتة لتجارب شبكات الجيل الخامس، وتحديد نطاقات ترددية خاصة لتقنيات الجيل الخامس بناء على التوجهات العالمية، وتجهيز 153 موقعاً بتقنية الجيل الخامس في 9 مدن؛ مما أسهم في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 680 تجربة للجيل الخامس.

وأشار إلى خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن حققت مؤشرات عالية في موسم حج 1439هـ، حيث بلغ فيها عدد المكالمة المحلية والدولية 439 مليون مكالمة، تمت عبر 16 ألف محطة قاعدية “برج اتصالات”، فيما وصل حجم تنزيل البيانات إلى 30.6 ألف تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ 32% عن عام 1438هـ، إضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت في مكة المكرمة قد بلغت 26.45 ميجابت/ثانية بنسبة تحسن 128 % مقارنة في عام 1438هـ، فيما بلغت سرعة التنزيل للإنترنت في المدينة المنورة 31.59 ميجابت/ثانية بنسبة تحسن 200 % مقارنة بعام 1438هـ.

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