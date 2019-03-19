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«الإحصاء»: 7 قطاعات تتراجع بالتضخم إلى النطاق السالب

«الإحصاء»: 7 قطاعات تتراجع بالتضخم إلى النطاق السالب
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تواصل- فريق التحرير:

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» للهيئة العامة للإحصاء أمس (الثلاثاء)، استمرار معدل التضخم السنوي في السعودية في النطاق السالب في شهر فبراير 2019، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا نسبته 2.2% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي 2018.

وأظهرت البيانات تسجيل المؤشر 105.7 نقطة نهاية في شهر فبراير 2019، مقابل 108.1 نقطة في فبراير 2018، بانخفاض سنوي 2.2%، مقابل 105.9 نقطة في يناير 2019، بانخفاض شهري 0.2%.

وبحسب البيانات، فإن انخفاض 7 أقسام رئيسية ساعد على هبوط معدل التضخم السنوي، يتقدمها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بانخفاض 8.2%، والملابس والأحذية بتراجع 1.2%، وقسم الاتصالات بانخفاض 0.8%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل 0.7%، والترفيه والثقافة 0.7%، وأخيرا قسم السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.6%.

في المقابل ارتفعت مؤشرات 4 أقسام، هي المطاعم والفنادق 1.5% والتعليم 1.2 %، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، والتبغ 0.2%، وثبت قسم الصحة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أوضحت أن الانخفاض نتيجة لتلاشي الأثر الحسابي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بعد مرور عام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار الطاقة.

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