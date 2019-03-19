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مفاجأة.. إعادة البصر بعيون متوفين

مفاجأة.. إعادة البصر بعيون متوفين
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تواصل – وكالات:

في سابقة عالمية، نجحت أبحاث أسكتلندية في التوصل إلى طريقة علاج ثورية، فتحت باب أمل لملايين من فاقدي البصر في استعادة نظرهم، عبر خلايا جذعية مأخوذة من أعين متوفين.

وحسب «ديلي ميل» البريطانية، أكد قائد الدراسة البروفيسور بلجان ديلون من جامعة مركز إدنبرغ أن العلاج يشفي تماما من العمى الناجم عن تلف القرنية، مشيرا إلى نجاح فريق الدراسة في إعادة البصر لـ8 مصابين بالفعل، عبر تقنية زراعة الأنسجة، لافتاً إلى عودة اثنين منهم للقراءة بعد معاناة طويلة من حالة التنكس البقعي.

وختم ديلون: «النتائج واعدة جداً، وسنعمل على تطويرها للتوصل إلى حلول أكثر فاعلية في المستقبل القريب».

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