جهاز ذكي يعطر منزلك حسب حالتك المزاجية

تواصل – وكالات:

أنتجت شركة آغان أروما أول موزع ذكي للروائح العطرة في المنزل، يتميز بمقدرته على اختيار الروائح حسب حالة المستخدم المزاجية.

ويمكن تحميل الجهاز الذي يدعى “مودو” ويبلغ سعره 139 دولاراً، بأربع كبسولات مختلفة من الرائحة في وقت واحد، ويمكن التحكم بقوة رائحة كل منها عبر ضبطها مسبقاً.

إضافة إلى ما سبق يمكن التحكم في جهاز مودو يدوياً بواسطة الأزرار الموجودة على جانبيه، أو عبر استخدام تطبيق مرتبط به على الهاتف الذكي.

كما يتميز الجهاز بإمكانية توافقه مع العديد من الأجهزة بما في ذلك Amazon’s Alexa و Google Assistant.

ويأتي الجهاز الجديد الذي يعد الأول من نوعه، باللونين الأبيض والأسود، ويبلغ ارتفاعه 10 سم في حين يبلغ عرضة 12.5 سم فقط، بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.