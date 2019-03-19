الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

«العمل»: إلزام «شركات الاستقدام» بتعويض المواطن في هذه الحالات

«العمل»: إلزام «شركات الاستقدام» بتعويض المواطن في هذه الحالات

العثور على «مفقود الأفلاج» متوفًّى بعد غياب 3 أيام

العثور على «مفقود الأفلاج» متوفًّى بعد غياب 3 أيام

جهاز ذكي يعطر منزلك حسب حالتك المزاجية

جهاز ذكي يعطر منزلك حسب حالتك المزاجية
0

تواصل – وكالات:

أنتجت شركة آغان أروما أول موزع ذكي للروائح العطرة في المنزل، يتميز بمقدرته على اختيار الروائح حسب حالة المستخدم المزاجية.

ويمكن تحميل الجهاز الذي يدعى “مودو” ويبلغ سعره 139 دولاراً، بأربع كبسولات مختلفة من الرائحة في وقت واحد، ويمكن التحكم بقوة رائحة كل منها عبر ضبطها مسبقاً.

إضافة إلى ما سبق يمكن التحكم في جهاز مودو يدوياً بواسطة الأزرار الموجودة على جانبيه، أو عبر استخدام تطبيق مرتبط به على الهاتف الذكي.

كما يتميز الجهاز بإمكانية توافقه مع العديد من الأجهزة بما في ذلك Amazon’s Alexa و Google Assistant.

ويأتي الجهاز الجديد الذي يعد الأول من نوعه، باللونين الأبيض والأسود، ويبلغ ارتفاعه 10 سم في حين يبلغ عرضة 12.5 سم فقط، بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إطلاق تلفزيون أندرويد وسماعة ذكية في جهاز واحد

إطلاق تلفزيون أندرويد وسماعة ذكية في جهاز واحد

«خرائط جوجل» تقدم ميزة جديدة رائعة.. تعرف عليها

«خرائط جوجل» تقدم ميزة جديدة رائعة.. تعرف عليها

علماء يطورون جهازاً ذكياً لكشف الأطعمة الفاسدة

علماء يطورون جهازاً ذكياً لكشف الأطعمة الفاسدة

جهاز ذكي يحول أي سطح إلى أداة تحكم

جهاز ذكي يحول أي سطح إلى أداة تحكم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد
مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” غزوة معرفية!!!!”

المزيد
السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>