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«تعليم الطائف» تحذف تغريدة الدوام الصيفي.. تعرّف على السبب

«تعليم الطائف» تحذف تغريدة الدوام الصيفي.. تعرّف على السبب
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تواصل – الطائف:

طالبت إدارة التعليم بالطائف كافة الجهات القيادية من مدراء مكاتب وقادة وقائدات مدارس، في رسالة عبر واتساب، بحذف تغريدة الإعلان عن موعد بدء الدوام الصيفي.

جاء ذلك بعد أن قامت بعض المدارس بالتغريد حول بدء الدوام الصيفي في مدارس الطائف يوم الأحد الموافق 24 / 7 / 1440هـ.

وبرر تعليم الطائف ذلك التوجيه بأنه لم يصدر شيء رسمي بخصوص بدء الدوام الصيفي في مدارس الطائف، مؤكداً أن الرسائل المتداولة هي اجتهاد شخصي، وأنه لم يصدر أي تعميم رسمي حتى الآن فيما يخص بدء الدوام الصيفي.

وجاء نص رسالة تعليم الطائف كالتالي: “نظراً لما لوحظ من خلال حسابات العديد من المدارس عبر تويتر بالإعلان عن بدء الدوام الصيفي اعتباراً من 24 / 7 / 1440هـ، وحيث أنه لم يصدر إلى الآن تعميم معتمد بذلك ولم تُعلن الإدارة عنه، نأمل التنبيه على قادة وقائدات المدارس بعدم التغريد بذلك قبل اعتماد التقويم الصيفي من المدير العام، والتأكيد عليهم بحذف أي تغريدة بذلك”.

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