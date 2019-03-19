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المملكة: حادث نيوزيلندا الإرهابي عمل جبان لا تقره الأديان

المملكة: حادث نيوزيلندا الإرهابي عمل جبان لا تقره الأديان
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تواصل – واس:

أكدت المملكة العربية السعودية أن الحادث الإرهابي الشنيع الذي استهدف المصلين في مسجدَيْن بنيوزيلندا لا تقرُّه الأديان، ولا قيم التعايش، ويعدُّ عملاً جبانًا مدانًا.

جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليًا في جنيف، وألقاها السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

وأوضح السفير الواصل أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، إنما تأتي ضمن سلسلة أحداث عنصرية وعرقية متتالية، تتغذى من ثقافة الكراهية والعنصرية والعنف والإرهاب والتطرف، وثقافة الإسلامفوبيا ضد الأقليات والأعراق المتنوعة والمهاجرين في بعض الدول.

وأضاف بأن الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية جميعها، وعلينا جميعًا أن نتحد ونقف صفًّا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف اللذين يتسببان في قتل الأبرياء.

وأشار الواصل إلى وجود تسامح وتساهل في بعض الدول مع خطابات الكراهية في المنصات السياسية والإعلامية، باعتبارها تأتي في سياق حرية الرأي والتعبير، في حين أن مثل هذه الخطابات تغذي النزعات العنصرية ضد الأقليات الدينية والمهاجرين في بلدانها، وتؤجج النزعات المتطرفة، وتزيد من عملية الاحتقان ضد المسلمين والمهاجرين والأقليات الأخرى.

ودعت المملكة جميع الدول إلى التصدي بجدية لوقف كل صوت متطرف، وسَن قوانين وسياسات تدعو إلى التسامح، وقبول الاختلافات والحضارات الأخرى، وذلك في إطار إعلان وبرنامج عمل ديربان.

وقدم وفد السعودية في الأمم المتحدة في جنيف التعازي لذوي ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدَيْن في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

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