تدشين الحسابات الرسمية لمشروعات الرياض الكبرى عبر «تويتر»

تواصل – الرياض:

انطلقت اليوم الحسابات الرسمية لمشروعات الرياض الرباعية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد الإطلاق الرسمي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وفي التفاصيل، انطلق حساب مشروع الرياض تحت اسم (Riyadh – Green)، وحساب مشروع الرياض آرت تحت اسم (Riyadh – Arts).

ومشروع المسار الرياضي تحت اسم (RiyadhAlmasar) بالإضافة إلى حساب حديقة الملك سلمان تحت اسم (RiyadhKSP).

‫ودشنت المشروعات أيضاً المواقع الإلكترونية التي ستكون حاضرة لتزويد المهتمين بالمعلومات عن المشروعات:

‏حديقة الملك سلمان ‪RiyadhKSP.sa

‏المسار الرياضي ‪RiyadhAlmasar.sa

‏الرياض الخضراء ‪RiyadhGreen.sa

‏الرياض آرت ‪RiyadhArt.sa