تدشين الحسابات الرسمية لمشروعات الرياض الكبرى عبر «تويتر»

تواصل – الرياض:
انطلقت اليوم الحسابات الرسمية لمشروعات الرياض الرباعية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد الإطلاق الرسمي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.
وفي التفاصيل، انطلق حساب مشروع الرياض تحت اسم (Riyadh – Green)، وحساب مشروع الرياض آرت تحت اسم (Riyadh – Arts).
ومشروع المسار الرياضي تحت اسم (RiyadhAlmasar) بالإضافة إلى حساب حديقة الملك سلمان تحت اسم (RiyadhKSP).
ودشنت المشروعات أيضاً المواقع الإلكترونية التي ستكون حاضرة لتزويد المهتمين بالمعلومات عن المشروعات:
حديقة الملك سلمان RiyadhKSP.sa
المسار الرياضي RiyadhAlmasar.sa
الرياض الخضراء RiyadhGreen.sa
الرياض آرت RiyadhArt.sa