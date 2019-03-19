عمل الرياض يوفر 50 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة، على عقود شركات الصيانة والتشغيل، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – فني تمريض.

2 – أخصائي تمريض.

3 – فنية تمريض.

4 – أخصائية تمريض.

5 – سائق.

6 – فني رعاية فم.

7 – ممرضة.

8 – عاملة عناية.

9 – أخصائي علاج وظيفي.

10 – ممرض عام.

11 – فني صيدلة.

12 – مشرف عناية شخصية.

13 – أخصائي علاج وظيفي.

14 – طاهية.

15 – مشرفة عناية.

16 – حارس أمن وسلامة.

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/19م وينتهي بعد أسبوعين من تاريخه، فمن لديه أو لديها الرغبة في التقديم على تلك الوظائف، التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى إدارة التشغيل والصيانة بفرع وزارة منطقة الرياض.

وأشار فرع وزارة العمل بالرياض إلى أنه يمكن الحصول على مزيدٍ من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).