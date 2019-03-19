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ينبع.. «إبرة خافض حرارة» توقف قلب طفلة وتدخلها في غيبوبة (فيديو)

ينبع.. «إبرة خافض حرارة» توقف قلب طفلة وتدخلها في غيبوبة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت “إبرة خافض حرارة” في دخول طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً في غيبوبة بمحافظة ينبع، حيث توقف قلبها بعد أن كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وناشد خال الطفلة طيف عبر برنامج “معالي المواطن”، خادم الحرمين الملك سلمان – حفظه الله – بنقلها إلى مستشفى متخصص للوقوف على حالتها وهي الآن في حالة حرجة.

وأضاف: طيف وصلت المستشفى تمشي على رجليها بارتفاع حرارتها فقط، ودخلت في غيبوبة منذ 15 يوماً أو أكثر، ووزارة الصحة لم تقف على تشخيص حالتها.

وتابع: نطالب بتشكيل لجنة طبية متخصصة للوقف على حالتها، وتحديد العلاج المناسب لها.

 

 

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