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«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية تقديم اعتراض عبر التطبيق الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن عن مدى إمكانية تقديم الاعتراض من خلال التطبيق الجديد الذي أعلن عنه البرنامج قبل أيام.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء أنه لا يمكن تقديم اعتراض من خلال التطبيق، ولكن يمكن ذلك من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa. نسعد بخدمتك”.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مستفيد وجهه عبر الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر”، قال فيه: “سلام عليكم؛ أيقونة الاعتراض غير موجودة!!”، متسائلاً عن كيفية تقديم الاعتراض من خلال التطبيق.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن أطلق في وقت سابق تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين.

ويتيح التطبيق الجديد للمواطنين الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض، وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

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