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الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»

الشروط الكاملة للحصول على قرض «الأرامل والمطلقات»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل، إلا في حالتين وهي أن تكون المتقدمة موظفة قطاع خاص وعلى رأس عمل، أو ربة أسرة، ‏فلابد من إحضار كفيل.

وأوضح حساب خدمة العملاء أنه في حال كانت المتقدمة غير موظفة حكومية على رأس العمل ‏فلا بد من إحضار كفيل موظفة أو موظف حكومي رسمي على رأس العمل، وأن تسمح التزاماته المالية المسجلة في “سمة” بالكفالة.

وأضاف أنه “يمكن الاستعانة في التقرير الائتماني لدى “سمة” لمعرفة كافة التزامات المتقدمة المالية.

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أطلق بالأمس منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شروط الاستفادة من برنامج “كنف”:

موظفة حكومية

* ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

* نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

* صورة هوية العميلة.

* أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

* أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

* أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

* تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

موظفة القطاع الخاص

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصلاً للعميل موقعاً ومختوماً من جهة عمل العميل.

أصل تعريف بالراتب مفصلاً للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً للعميل.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

موظفة شركة حكومية

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

متقاعدة – حكومي

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

أصل نموذج إقرار وتفويض المتقاعدين المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

متقاعدة – تأمينات

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري 10 آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 مطبوع من الموقع الإلكتروني للبنك معبأ كاملاً بالقلم الأزرق، وموقعاً عليه من الكفيل ومسؤولي جهة العمل، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أصل تعريف بالراتب للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

ربة أسرة – متسببة

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميل

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التواقيع اللازمة، ومختوماً بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك مصدقاً بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

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