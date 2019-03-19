«التنمية الصناعي» يطلق «آفاق» لتحفيز نمو المنشآت ويدعم الصرف المبكر للقروض

تواصل – واس:

أطلق صندوق التنمية الصناعي السعودي برنامج “آفاق” لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، داعياً المنشآت الوطنية ورواد الأعمال إلى الاستفادة من البرنامج، وما يوفره من مميزات تساعد على تحقيق النجاح والتطور.

ويوفر برنامج “آفاق” الدعم من خلال عدة مسارات أطلق منها الصندوق مسارين اثنين، الأول يُعنى بتحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة، من خلال تقديم عدد من المزايا المتعلقة بفترات السداد ومدد السماح وأهمها الصرف المبكر للقروض لتسريع نمو المنشآت الصناعية، ومسار ثانٍ لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال الشراكة مع حاضنات ومسرعات الأعمال، مثل برنامج “بادر” لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويقدم البرنامج إلى جانب الدعم المالي، حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين رواد الأعمال، فضلاً عن أصحاب الاختراعات للاستفادة من “مسرعة المنشآت الصناعية” التابعة لبرنامج بادر في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الصندوق الصناعي وبرنامج بادر الذي أطلق مسرعة أعمال؛ بهدف سد الثغرات والاحتياجات المتفاوتة في المجال الصناعي.

ويأتي برنامج “آفاق” ضمن خطط الصندوق الرامية لدعم القطاعات الصناعية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.